Соболев объяснил, почему не празднует день рождения

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей необычной позиции по поводу празднования дня рождения.

- Некоторые люди спокойно относятся к своим личным праздникам. Вы не из их лагеря?

- Я из лагеря тех, кто родился 7 марта 1997-го. День рождения у меня был в 1997 году. Остальное уже не так важно.

День рождения я не праздную. Не люблю, когда много поздравлений. Возможно, это кому-то не понравится, но иногда я копирую ответ «большое спасибо» и всем поздравившим его отправляю.