Соболев объяснил, почему не празднует день рождения

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей необычной позиции по поводу празднования дня рождения.
- Некоторые люди спокойно относятся к своим личным праздникам. Вы не из их лагеря?
- Я из лагеря тех, кто родился 7 марта 1997-го. День рождения у меня был в 1997 году. Остальное уже не так важно.
День рождения я не праздную. Не люблю, когда много поздравлений. Возможно, это кому-то не понравится, но иногда я копирую ответ «большое спасибо» и всем поздравившим его отправляю.
- 29-летний Соболев проводит в «Зените» второй сезон.
- Статистика форварда: 14 голов и 5 ассистов в 57 матчах.
- Он был куплен у «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
Источник: сайт «Зенита»