Бубнов – о команде из топ-5 РПЛ: «Их уровень – единица!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне «Балтики», которая после 20 туров занимает пятое место в таблице РПЛ.

«Что касается «Балтики», я тебе скажу, что она стабильно играет на своeм уровне. Но этот уровень – единица. Понимаешь?

Однако это не вина их [игроков], это их уровень! Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум? Больше того, это даeт результат. Он лучше не может.

И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», – заявил Бубнов.