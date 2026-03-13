Бубнов – о команде из топ-5 РПЛ: «Их уровень – единица!»

13 марта, 21:21
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне «Балтики», которая после 20 туров занимает пятое место в таблице РПЛ.

«Что касается «Балтики», я тебе скажу, что она стабильно играет на своeм уровне. Но этот уровень – единица. Понимаешь?

Однако это не вина их [игроков], это их уровень! Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум? Больше того, это даeт результат. Он лучше не может.

И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», – заявил Бубнов.

  • «Балтика» еще ни разу не выиграла в официальных матчах после зимней паузы.
  • Калининградцы дважды уступили «Зениту» со счетом 0:1 – сначала в РПЛ, а затем в FONBET Кубке России.
  • На прошлых выходных команда Андрея Талалаева не удержала победу над «Ростовом» – 1:1.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алим Терек
1773429188
У Балтики всё настроено на дыхалке,и это не может длиться вечно,силы не бесконечны
Ответить
СПОРТ 21 века
1773430680
Да это понятно, что они хуже всех в чемпионате и вообще команда Второй лиги. Только пусть Александр задаст себе же вопрос: какого чёрта эта команда находится на пятом месте и забила больше мячей, чем большинство команд второй части таблицы. Они же в футбол играют на единицу. Наверное, Хоттабыч стоит над воротами соперника, гипнотизирует вратарей и забивает мячи в пользу Балтики...
Ответить
boris63
1773454015
Порядок бьёт класс.
Ответить
BSA808
1773630722
"Балтика" делает свой результат. Но, если бы не прецедент "Балтики", то, возможно, "Ахмат не победил бы ЦСКА, "Рубин" не победил бы "Локоматив", "Оренбург" не победил бы "Зенит"... Во многом благодаря "Балтике" все сегодня знают, что любого из топов можно побеждать и это делает чемпионат лучше и интереснее. Спасибо "Балтика"!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
