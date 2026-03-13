Бубнов – о команде из топ-5 РПЛ: «Их уровень – единица!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне «Балтики», которая после 20 туров занимает пятое место в таблице РПЛ.
«Что касается «Балтики», я тебе скажу, что она стабильно играет на своeм уровне. Но этот уровень – единица. Понимаешь?
Однако это не вина их [игроков], это их уровень! Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум? Больше того, это даeт результат. Он лучше не может.
И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», – заявил Бубнов.
- «Балтика» еще ни разу не выиграла в официальных матчах после зимней паузы.
- Калининградцы дважды уступили «Зениту» со счетом 0:1 – сначала в РПЛ, а затем в FONBET Кубке России.
- На прошлых выходных команда Андрея Талалаева не удержала победу над «Ростовом» – 1:1.
Источник: «Коммент.Шоу»