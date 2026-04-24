Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).
«ВАР не увидел в штрафной площадке, когда Вега играет рукой 100% и движение делает, и выталкивает. Там Пруцев, или кто…
Там больше пенальти? Да там 100%. Пруцев бьeт, Пруцев сразу руки поднял. 100-процентный пенальти по сравнению с этим. Здесь ещe можно как-то… А там нет, там всe – движение рукой, падает, прерывает передачу. Они даже не рассматривают, ВАР даже не смотрит», – сказал Бубнов.
- На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
- «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.
- Судьей ВАР был Сергей Цыганок, АВАР – Рафаэль Шафеев.
Источник: «Чемпионат»