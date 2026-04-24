Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).

«ВАР не увидел в штрафной площадке, когда Вега играет рукой 100% и движение делает, и выталкивает. Там Пруцев, или кто…

Там больше пенальти? Да там 100%. Пруцев бьeт, Пруцев сразу руки поднял. 100-процентный пенальти по сравнению с этим. Здесь ещe можно как-то… А там нет, там всe – движение рукой, падает, прерывает передачу. Они даже не рассматривают, ВАР даже не смотрит», – сказал Бубнов.