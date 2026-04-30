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  • Дивеев заявил об особом настрое и принципиальности против ЦСКА

Дивеев заявил об особом настрое и принципиальности против ЦСКА

30 апреля, 22:31
3

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Все спрашивают меня про «особый настрой» и «принципиальность» ближайшего матча. Скажу честно: все это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу – это три очка. Ждем вашу поддержку!» – написал Дивеев.

  • 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.
  • Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.
  • Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене».

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Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (3)
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1777580951
Продуете и тогда тебя обвинят в поражении.Но ты ведь поможешь родному клубу,не испугаешься? Будем благодарны...
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Alexander.saf
1777583920
Совсем крыша поехала. ЗПРФ
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Alexander.saf
1777616358
Много болтать стал, не к добру.
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