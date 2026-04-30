Дивеев заявил об особом настрое и принципиальности против ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Все спрашивают меня про «особый настрой» и «принципиальность» ближайшего матча. Скажу честно: все это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу – это три очка. Ждем вашу поддержку!» – написал Дивеев.
- 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.
- Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.
- Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене».
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева