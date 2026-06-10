Дивеев прокомментировал трансфер Батракова в «ПСЖ»

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о готовящемся трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Для него это будет очень большим опытом – поиграть с такими футболистами, набраться мастерства. Когда Мотя [Сафонов} только переходил [в «ПСЖ»], он рассказывал, что первые два-три месяца проблемы из-за языкового барьера и плюс ты просто на тренировках понимаешь, что люди делают всe быстро.
Батрак приедет – понятно, ему будет нужно время на адаптацию, может, пять месяцев, так как он полевой игрок. Ему точно надо ехать и как можно быстрее наращивать ум, скорость решений, отбор. Может, он не будет первый год играть, но потом со временем он будет играть, 100%. Зачем ему играть в «Локомотиве», если есть вариант играть в «ПСЖ», который Лигу чемпионов второй год подряд выигрывает», – сказал Дивеев на ютуб-канале «Трибуна».
- Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.