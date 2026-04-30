«Реал» принял принципиальное решение по Клоппу

В «Реале» продолжается работа по выбору нового главного тренера.

Уже принято серьезное решение по Юргену Клоппу как кандидату. Его в клубе не будет. Его не рассматривают. Клопп планирует возглавить сборную Германии.

Вариант со сборной Германии остается для Клоппа долгосрочным, а ближайшие изменения в национальных командах часто зависят от результатов на чемпионате мира. Сейчас сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсманн, который готовится ко второму крупному турниру на этом посту после Евро-2024.

В последние дни появлялись слухи о возможном интересе «Манчестер Юнайтед» к Нагельсманну, и потенциальные изменения в сборной могли бы повлиять на планы Клоппа.