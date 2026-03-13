Бубнов обратился к главе российского судейства

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

Ранее серб выпустил обращение по итогам 19-го тура РПЛ: «Мы провели тур не так, как ожидали. Очень много ВАР-вмешательств. Несколько непонятных и странных ВАР-вмешательств».

«Милорад, значит, ты сказал, что в 19-м туре как никогда много ошибок допустили, и будете исправлять. Милорад, вы до конца сезона в каждом туре будете столько ошибок допускать, что каждый тур будет скандальным.

И это тоже одно из веяний российского чемпионата – обязательно сопутствующий фактор. Потому что судьи… Одни неквалифицированные, другие не разбираются.

Потом ВАР. С одной стороны, должен помогать, и иногда помогает, а иногда, наоборот, убивает судей», – сказал Бубнов.