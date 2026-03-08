Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ

Директор судейского департамента РФС Милорад Мажич выпустил обращение по итогам 19-го тура чемпионата России.
«Добрый день. Я Милорад Мажич – директор судейского департамента Российского футбольного союза. Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру.
Ожидания были другими, большими, но мы провели тур не так, как ожидали. Очень много ВАР-вмешательств. Несколько непонятных и странных ВАР-вмешательств.
Подготовка была хорошая, и ожидания от нее были очень большие. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», – сказал Мажич.
- Вмешательство ВАР было в каждом из 8 матчей 19-го тура РПЛ.
- ЭСК РФС признал только 1 ошибку рефери в этих играх по итогам обращений клубов.
Источник: телеграм-канал РФС