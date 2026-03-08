ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела моменты матча «Локомотив» – «Пари НН» в 19-м туре РПЛ.
С учетом других игр, комиссия указала только на 1 ошибку рефери: судья арбитры неправильно назначили пенальти в пользу нижегородцев в гостевом матче с красно-зелеными.
«1-й момент по обращению ФК «Локомотив». Время по таймеру: 39 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Пари НН» Алекса Сарфо.
Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Пари НН» Алекса Сарфо.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы. Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение.
2-й момент по обращению ФК «Локомотив». Время по таймеру: 65 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра.
Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым. Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком.
ВАР неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение – продолжить игру», – говорится в сообщении РФС.
- Главным судьей матча был Рафаэль Шафеев.
- Судьей на ВАР был Артeм Чистяков, его помощником – Евгений Кукуляк.