«Вопрос закрыт»: Генич выложил фото встречи с Глебовым

Комментатор Константин Генич встретился с полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым. Он выложил совместное фото.
«Вопрос закрыт», – написал Генич.
- Две недели назад Генич публично заявил, что у нападающего ЦСКА Кирилла Глебова вскоре будут проблемы с мышечными травами. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно со стороны болельщиков красно-синих. Они обвинили Константина в некорректном поведении.
- Позднее Генич извинился за свои слова. Кроме того, после скандала Константин попал в кардиологический центр, но серьезных проблем со здоровьем выявлено не было.
Источник: телеграм-канал Константина Генича