Тарасов назвал чемпиона РПЛ-2025/26: «Как-то очевидно все к этому идет»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов сказал, кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Чемпионом будет «Зенит». Как-то очевидно все идет к этому. «Локомотив» хорошо стартанул. Побеждают, не теряют очки – это большой плюс. ЦСКА в этом плане неудобно сыграл с «Ахматом» и потерял очки.

Всем командам, которые хотят бороться за чемпионство, нельзя терять очки против таких соперников. Я, конечно, переживаю за «Локомотив», но думаю, что чемпионом станет «Зенит», – сказал Тарасов.