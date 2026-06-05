Подробности ухода Эраковича из «Зенита»

«Црвена Звезда» договорилась с «Зенитом» о полноценном выкупе защитника Страхини Эраковича. Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.

Петербургский клуб также сохранит за собой половину прав на 25-летнего серба – 50% от следующей перепродажи футболиста достанутся «Зениту».