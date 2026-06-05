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Подробности ухода Эраковича из «Зенита»

Сегодня, 20:09
1

«Црвена Звезда» договорилась с «Зенитом» о полноценном выкупе защитника Страхини Эраковича. Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.

Петербургский клуб также сохранит за собой половину прав на 25-летнего серба – 50% от следующей перепродажи футболиста достанутся «Зениту».

  • Ранее о выкупе защитника рассказал Звездан Терзич, генеральный директор «Црвены Звезды».
  • Эракович находится в сербском клубе на правах аренды с февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 он провeл 19 матчей, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
  • Рыночную стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Зенит Эракович Страхиня
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Нейтральный болельщик
1780685726
Купили за 9 продали за 3.5. Вывод: Трансфер неудачный
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