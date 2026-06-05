Подробности ухода Эраковича из «Зенита»

«Црвена Звезда» договорилась с «Зенитом» о полноценном выкупе защитника Страхини Эраковича. Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.
Петербургский клуб также сохранит за собой половину прав на 25-летнего серба – 50% от следующей перепродажи футболиста достанутся «Зениту».
- Ранее о выкупе защитника рассказал Звездан Терзич, генеральный директор «Црвены Звезды».
- Эракович находится в сербском клубе на правах аренды с февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 он провeл 19 матчей, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
- Рыночную стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»