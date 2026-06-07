Глушаков двумя словами описал значение Барко для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слова игрока команды Эсекьеля Барко.

Ранее аргентинец заявил, что хочет играть за «Индепендьенте».

«Он же не сказал, что хочет играть там прямо сейчас. Эсекьель желает там играть в будущем, в целом. Ничего страшного в его словах не вижу. Так многие футболисты хотят вернуться. Сейчас вопрос в том, продлит он контракт или нет.

Барко – ключевой игрок и без него «Спартаку» будет тяжело. С ним по-другому заиграл Умяров, который начал больше играть вперед. Литвинов также стал выглядеть иначе, ему Барко развязал руки в атаке», – сказал Глушаков.