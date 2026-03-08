Реакция Генича на поражения «Зенита» и «Краснодара» в один день

Комментатор Константин Генич отреагировал на сегодняшние поражения «Зенита» и «Краснодара».
«Лишний раз убеждаюсь, что смотреть в календарь и считать очки по весне – максимально бессмысленно. Кто бы мог подумать, что в один день и в одном туре оступятся и «Зенит», и «Краснодар», – написал Генич.
- «Зенит» уступил со счетом 1:2 «Оренбургу».
- «Краснодар» проиграл со счетом 1:2 «Рубину».
- После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имя на счету 43 очка. В активе «Зенита» на одно очко меньше.
Источник: телеграм-канал Константина Генича