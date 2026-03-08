Мостовой назвал причину поражения «Краснодара» от «Рубина»

Александр Мостовой отреагировал на поражение «Краснодара» от «Рубина». Он считает, что во всем виновато поле в Казани.

«Не удивлен поражению «Краснодара» от «Рубина», посмотрите на качество поля. На нем легче разрушать, чем атаковать и создавать. «Рубин» смог первым забить гол и закрыться.

И посмотрите на матчи топ-клубов. Сначала ЦСКА потерял очки, сегодня еще «Зенит» проиграл «Оренбургу». Все начинают цепляться, всем нужны очки», – сказал Мостовой.