Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев призвал вернуть российский футбол на систему «весна-осень».
«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна». Зачем?
Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.
Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем», – сказал Пономарев.
- РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко.
- В Европе по системе «весна-осень» проводятся чемпионаты Беларуси, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Грузии, Исландии, Казахстана, Латвии, Литвы, Норвегии, Ирландии и Швеции. Остальные играют по системе «осень-весна».
