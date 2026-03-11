Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев призвал вернуть российский футбол на систему «весна-осень».

«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна». Зачем?

Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все.

Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем», – сказал Пономарев.