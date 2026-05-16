Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2

«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2

Вчера, 22:51
4

Японская «Гамба Осака» завоевала азиатскую Лигу чемпионов 2, обыграв в финале саудовский «Аль-Наср» со счетом 1:0.

Решающий матч прошел на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Единственный мяч во встрече забил турецкий нападающий «Гамба Осаки» Денис Хуммет – форвард отличился на 30-й минуте первого тайма.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отыграл матч целиком, но не совершил результативных действий.

В итоге у «Аль-Насра» по-прежнему ни одного официального титула с Роналду.

Еще по теме:
40-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
Некрасивый поступок Роналду после поражения 4
Сергеев сказал, кого поддержит на ЧМ-2026, – Месси или Роналду
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Япония. Джей-лига Аль-Наср Гамба Осака Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1778962123
и не будет, там есть клуб по-круче
Ответить
grirasputin
1778964704
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
BRO_football
1778966255
Ха-ха, позорище ваш Роналду. Много хайпа, много денег, а результат нулевой.
Ответить
Fju-2
1778968244
Что ещё за "Азиатская Лига чемпионов 2"? Почему не назвать нормально - "Азиатская Лига Европы"?))
Ответить
Главные новости
Уход основного игрока «Спартака», новый тренер «Челси», психанувший Роналду и другие новости
01:05
Фото23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе
00:57
5
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока
00:17
3
Фото41-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 23:56
5
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
Вчера, 23:49
3
Некрасивый поступок Роналду после поражения
Вчера, 23:17
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 22:51
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
Вчера, 22:16
4
Определен игрок сезона в Бундеслиге
Вчера, 21:58
2
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
Вчера, 21:47
6
Все новости
Все новости
«Аль-Наср» с Роналду проиграл 14 турниров из 14
00:34
Некрасивый поступок Роналду после поражения
Вчера, 23:17
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 22:51
4
ВидеоВИП-болельщики «Аль-Насра» избили палками фанатов «Аль-Хиляля»
13 мая
5
Заявление Роналду после упущенной победы в чемпионском матче
13 мая
2
ФотоРеакция Роналду на вратарский автогол на 98-й минуте чемпионского матча
13 мая
3
Вратарь «Аль-Насра» не удержал мяч после аута, лишив команду первого чемпионства с 2019 года
12 мая
1
Автогол на 98-й минуте лишил «Аль-Наср» Роналду досрочного чемпионства
12 мая
4
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
8 мая
Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»
8 мая
1
971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии
7 мая
6
Роналду за сутки лишился миллионов подписчиков в инстаграме*
7 мая
24
ВидеоДжорджина поразила откровенным нарядом на Met Gala
6 мая
3
Роналду отреагировал на первое поражение «Аль-Насра» с января
4 мая
«Аль-Наср» Роналду потерпел поражение в чемпионате Саудовской Аравии
3 мая
1
Роналду включили в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»
1 мая
2
Роналду оценил критику лиги Саудовской Аравии: «Вижу много плохого»
30 апреля
1
Роналду мощно ответил на троллинг фанатов «Аль-Ахли»
30 апреля
4
Премьер-лига. 970-й гол в карьере Роналду принес лидирующему «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» с 3-го места
29 апреля
Бывший повар Роналду раскрыл, чем питается футболист
24 апреля
3
Стало известно, когда 41-летний Роналду может сыграть в одной команде с сыном
21 апреля
1
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»
16 апреля
10
Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»
11 апреля
Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году
11 апреля
5
Команду Роналду обвинили в получении судейской помощи
10 апреля
Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии
7 апреля
3
ФотоРоналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»
4 апреля
2
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов
3 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 