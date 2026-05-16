«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2

Японская «Гамба Осака» завоевала азиатскую Лигу чемпионов 2, обыграв в финале саудовский «Аль-Наср» со счетом 1:0.

Решающий матч прошел на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Единственный мяч во встрече забил турецкий нападающий «Гамба Осаки» Денис Хуммет – форвард отличился на 30-й минуте первого тайма.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отыграл матч целиком, но не совершил результативных действий.

В итоге у «Аль-Насра» по-прежнему ни одного официального титула с Роналду.