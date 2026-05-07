971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» набрал три очка в 33-м туре саудовской Премьер-лиги.
Они оказались сильнее «Аль-Шабаба» в дерби Эр-Рияда.
«Аль-Наср» выиграл на выезде со счетом 4:2. Хет-трик оформил Жоау Феликс, а третий гол, который стал де-факто победным, в активе Криштиану Роналду.
41-летний португалец забил 971-й мяч в профессиональной карьере: 829 – на клубном уровне, 142 – в составе сборной.
«Аль-Наср» лидирует в чемпионате с 5-очковым отрывом от «Аль-Хиляля», у которого матч в запасе. 12 мая у них будет очная встреча.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 33 тур
Аль-Шабаб - Аль-Наср - 2:4 (1:2)
Голы: 0:1 - Ж. Феликс, 3; 0:2 - Ж. Феликс, 10; 1:2 - Я. Карраско, 30; 1:3 - К. Роналду, 75; 2:3 - А. аль-Булеахи, 80; 2:4 - Ж. Феликс, 90+8 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»