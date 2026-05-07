971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» набрал три очка в 33-м туре саудовской Премьер-лиги.

Они оказались сильнее «Аль-Шабаба» в дерби Эр-Рияда.

«Аль-Наср» выиграл на выезде со счетом 4:2. Хет-трик оформил Жоау Феликс, а третий гол, который стал де-факто победным, в активе Криштиану Роналду.

41-летний португалец забил 971-й мяч в профессиональной карьере: 829 – на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

«Аль-Наср» лидирует в чемпионате с 5-очковым отрывом от «Аль-Хиляля», у которого матч в запасе. 12 мая у них будет очная встреча.