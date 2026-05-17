«Аль-Наср» с Роналду проиграл 14 турниров из 14

«Аль-Наср» проиграл японской «Гамба Осаке» в финале азиатской Лиги чемпионов 2 – нападающий клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду не выиграл ни одного из 14 турниров с момента переезда в Саудовскую Аравию.

Матч прошел на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде и завершился со счетом 0:1. Роналду пополнил состав «Аль-Насра» в январе 2023 года и с тех пор остался без трофеев.

В списке упущенных титулов – три чемпионата Саудовской Аравии (сезоны-2022/23, 2023/24, 2024/25), четыре розыгрыша Кубка страны (2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26), три Суперкубка (2022, 2023, 2024), две Лиги чемпионов АФК (2023/24, 2024/25) и Лига чемпионов АФК 2 (2025/26).