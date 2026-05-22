Главный тренер «Аль-Насра» объявил об уходе: «Я обещал Роналду»

Жезуш покидает покидает пост главного тренера «Аль-Насра».

«Я принял этот вызов только потому, что сказал Роналду: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду». Вот и все. Дело сделано. Это был мой последний матч в «Аль-Насре».

Я отправляюсь в Португалию, проведу там два-четыре дня в отпуске. Потом думаю поехать в Бразилию, в Рио (смеется). Но не для того, чтобы тренировать. В Бразилию еду только в отпуск», – сказал Жезуш.