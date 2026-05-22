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  • Главный тренер «Аль-Насра» объявил об уходе: «Я обещал Роналду»

Главный тренер «Аль-Насра» объявил об уходе: «Я обещал Роналду»

22 мая, 10:50
1

Жезуш покидает покидает пост главного тренера «Аль-Насра».

«Я принял этот вызов только потому, что сказал Роналду: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду». Вот и все. Дело сделано. Это был мой последний матч в «Аль-Насре».

Я отправляюсь в Португалию, проведу там два-четыре дня в отпуске. Потом думаю поехать в Бразилию, в Рио (смеется). Но не для того, чтобы тренировать. В Бразилию еду только в отпуск», – сказал Жезуш.

  • «Аль-Наср» вчера победил в чемпионате Саудовской Аравии.
  • 71-летний Жезуш возглавлял клуб с лета 2025 года.

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Источник: Globo
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Жезуш Жорже
Комментарии (1)
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k611
1779451861
Обещание выполнил, молодец!
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