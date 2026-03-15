Сперцян – о погоде в матче РПЛ: «По ощущениям было минус 26»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что гостевую игру 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2) стоило перенести из-за мороза.

«Уже не хочется возвращаться к этой игре, было и было. Но, конечно, играть в таких условиях очень тяжело. По ощущениям были будто бы все 26 градусов мороза. Мороз действительно сковывает тебя, твои движения. Наверное, этот матч стоило перенести, но сейчас уже нет смысла об этом говорить», – сказал Сперцян.