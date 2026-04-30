Червиченко – об игроке «Зенита»: «Спелый помидорчик в коробке с подгнившими»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучшем игроке «Зенита» в сезоне-2025/26.
«Сейчас такого нет. Мне кажется, только Дивеев соответствует своему уровню. Мне кажется, он просто не успел испортится. Знаете, когда спелый помидорчик попадает в коробку с уже подгнившими и ещe не успевает испортиться. Он в ЦСКА был лидером, и сейчас, на мой взгляд, не сбавляет и соответствует уровню», – сказал Червиченко.
- 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе. Он провел за питерцев 12 игр, отметился 1 ассистом.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 59 очками после 27 туров. Команда отстает на 1 очко от лидирующего «Краснодара».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»