Червиченко – об игроке «Зенита»: «Спелый помидорчик в коробке с подгнившими»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучшем игроке «Зенита» в сезоне-2025/26.

«Сейчас такого нет. Мне кажется, только Дивеев соответствует своему уровню. Мне кажется, он просто не успел испортится. Знаете, когда спелый помидорчик попадает в коробку с уже подгнившими и ещe не успевает испортиться. Он в ЦСКА был лидером, и сейчас, на мой взгляд, не сбавляет и соответствует уровню», – сказал Червиченко.