Аршавин предложил идеального тренера для «Реала»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин полагает, что идеальным тренером для «Реала» будет Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что президент «Мадрида» Флорентино Перес считает Жозе Моуринью предпочтительным кандидатом на пост главного тренера.

«Для меня пик Жозе уже прошел давным‑давно. О больших клубах он должен забыть. Если Перес хочет, то он его возьмет. Мне кажется, что идеальный тренер для «Реала» – это Клопп. Моуринью идет по нисходящей», – сказал Аршавин.