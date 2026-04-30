Роналду оценил критику лиги Саудовской Аравии: «Вижу много плохого»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Аль-Ахли» (2:0) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии высказался о критике лиги в этом сезоне.
«Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено.
Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект.
Думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира.
Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол», – сказал Роналду.
- 41-летний форвард в этом сезон провел за «Аль-Наср» 32 матча, забил 27 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта португальца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Record