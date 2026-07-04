Тюкавина осудили за отказ от «Зенита»

Журналист «Матч ТВ» Владимир Пушкарев не согласен с выбором нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он отказался уходить в «Зенит».

«Объективно. Зачем Тюкавину «Динамо»? Чем старше становишься, тем больше хочешь выигрывать трофеи, особенно, когда у тебя их ноль. В «Динамо» этого не будет. Зачем тогда это?

Как по мне переход в «Зенит» – лучший вариант для развития карьеры для Тюкавина. Уверен, он и сам это понимает», – написал Пушкарев.