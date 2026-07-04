Тюкавина осудили за отказ от «Зенита»

Журналист «Матч ТВ» Владимир Пушкарев не согласен с выбором нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он отказался уходить в «Зенит».
«Объективно. Зачем Тюкавину «Динамо»? Чем старше становишься, тем больше хочешь выигрывать трофеи, особенно, когда у тебя их ноль. В «Динамо» этого не будет. Зачем тогда это?
Как по мне переход в «Зенит» – лучший вариант для развития карьеры для Тюкавина. Уверен, он и сам это понимает», – написал Пушкарев.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева