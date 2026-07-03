«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026

В шорт-листе «Зенита» есть два опорных полузащитника, выступающих на ЧМ-2026.
Это Дамиан Бобадилья из сборной Парагвая и Эрик Лира из национальной команды Мексики.
По данным «РБ Спорт», приобретение опорника – одна из главных задач клуба на трансферном рынке этим летом. Скауты «Зенита» активно прорабатывают разные варианты, в том числе кандидатуры игроков, который участвуют в чемпионате мира-2026.
Сейчас в команде всего один профильный игрок этого амплуа – Вильмар Барриос. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу.
- 24-летний Бобадилья играет за «Сан-Паулу». Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- 26-летний Лира выступает за «Крус Асуль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»