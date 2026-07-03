В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер форварда Константина Тюкавина в «Зенит» этим летом.
«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено.
Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей – такая задача стоит перед командой», – сказал Ивлев.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»