В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер форварда Константина Тюкавина в «Зенит» этим летом.

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено.

Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей – такая задача стоит перед командой», – сказал Ивлев.