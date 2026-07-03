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  • В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту»

В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту»

Вчера, 20:09
9

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер форварда Константина Тюкавина в «Зенит» этим летом.

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено.

Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей – такая задача стоит перед командой», – сказал Ивлев.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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Бумбраш
1783098897
Тюкашу в 17 оценили,а зинка 30 предлагала,за чей счёт переплата? А потом эти люди кричат о паспортистах...стремный клупп зибнит
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Император Бомжей
1783099104
Ну и правильно, надо быть идиотом что б такого форварда отпустить! Хотя по мне, Воробьев сильнее его.
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Император 1
1783099177
Понятное дело
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Цугундeр
1783099504
) Нахлынули воспоминания.. Болельщики "Торпедо" с плакатами "СЕМШОВ.НЕ ПРОДАЁТСЯ." А ничего, продался вслед за Зырей (ммм..,простите, гендиром Зенита Зыряновым Константином Георгиевичем.))).Даже целых пять голов забил. Правда, сник "писклявый".. ..так и блукает где-то...по Матч ТВ.
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rash1959
1783101202
Видимо спрос на белобрысенького вообще нулевой. Есть только ментовские хотелки.
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Вячеслав_fcsm
1783105125
Да тут вопрос денег. Нам 'смертным' не решить. Саша качает баркас ради этого. Живём и работаем ради чего? Чтобы на пенсии отдыхать и маму с папой вылечить от недуга.. Как говориться пей пока пьеться, ешь, пока есть хочется) Не судим или будем такими же)
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Томик
1783107159
А какой трофей? Кубок ярмарок РПЛ?
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Айболид
1783108039
Сегодня прям какой-то "бенифис" кровавого карателя помойикова , по всем веткам скачет да визжит , аки свиноматка отжаренная . Видимо бесится из-за отсутствия своего ненаглядного "гудалина", с ума сходит от ревности ,понимаешь .
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Artemka444
1783112114
Ну не будет и ничего страшного А трофей это максимум кубок и то если повезёт
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