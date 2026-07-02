Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Летний новичок «Локомотива» Георгий Джикия определился с номером в московской команде.
Ему достался привычный 14-й номер. Защитник забрал его у Никиты Салтыкова.
Клубная пресс-служба напомнила, что ранее под 14-м номером за клуб выступал знаковый игрок обороны Ведран Чорлука.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»