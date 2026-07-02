Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Летний новичок «Локомотива» Георгий Джикия определился с номером в московской команде.

Ему достался привычный 14-й номер. Защитник забрал его у Никиты Салтыкова.

Клубная пресс-служба напомнила, что ранее под 14-м номером за клуб выступал знаковый игрок обороны Ведран Чорлука.