Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе «Зенита» к форварду.
«Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» – быть в тройке. Это разные цели.
У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если «Динамо» не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», – сказал Сафонов.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»