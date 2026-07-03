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  • Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»

Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»

Сегодня, 12:39
17

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе «Зенита» к форварду.

«Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» – быть в тройке. Это разные цели.

У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если «Динамо» не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», – сказал Сафонов.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (17)
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ilich55
1783072802
Динамо с Тюкавиным или без него, выше 5-го места не прыгнет. Пудель там всё развалил.😏
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Бумбраш
1783073908
Все уже хотят этого трансфера,тюкаше и агенту хорошо бабосиков отвалят,в клубе тоже этого хотят ведь такой жирный куш не каждый день пилить.но! Все боятся сделать шаг навстречу,потому как "любовь" болел может быть очень горячей,вот на друг друга стрелки переводят
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Иван Петров 1986
1783075773
Да потому что денежки хорошие вам светят.
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СильныйМозг
1783077128
Нормально агент ковырнул Динамо, молодец.
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aaaaahhhh
1783077147
Если перейдет, то всё гораздо проще - потому, что там БАБЛО.
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Томик
1783081294
Почему? Удивительно, но деньги. Для всех. Для Тюкавина, для агента и, возможно, ещё и для лиц, принимающих решение о продаже.
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rash1959
1783082549
Агент Тюкавина объяснил: я столька бабла подниму с этого перехода, вам и не снилось.
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Литейный 4 (returned)
1783082607
Поезд в чемпионство мне кажется для Тюкавина уже уехал. Зенит взял неплохого нападающего. Гыгыгы
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TopHand
1783082919
хочет денег и славы!!!
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Чилим.
1783084151
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»: "Я хочу получить большие бабки"!!!
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