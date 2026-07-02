Тренер ЦСКА Игдисамов обратился к своим бразильцам

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов вместе с бразильцами смотрел матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 Бразилия – Япония (2:1).

«Команда во время ужина на сборе в Новогорске смотрела матч плей-офф ЧМ Бразилия – Япония. Армейские бразильцы, отчаянно переживавшие за соотечественников, были явно недовольны решением Карло Анчелотти выпустить Мартинелли. Тот едва готовился вступить в игру, а уже получил изрядную порцию критики. Мол, незабивной форвард, команде не помощник, надо было принять иные решения.

На 90+6 минуте Мартинелли классно открылся в штрафной, забил победный гол и вывел Бразилию в следующий раунд.

Игдисамов, обращаясь к подопечным, тут же сказал: «Ребята, вы должны понимать, что тренер смотрит футбол по-другому. Он знает, что лучше для команды, и берет на себя ответственность», – передал информацию инсайдер Максим Квятковский.