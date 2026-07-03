Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин сказал, что не полностью доволен игрой подопечных в матче с Алжиром (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Я не на 100% удовлетворен игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.
По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге все сложилось удачно», – сказал Якин.
- Голы забили Брель Эмболо на 10-й минуте и Дан Ндой на 46-й.
- В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем матча Колумбия – Гана.
- 51-летний Якин был главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15.
Источник: Globo