Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин сказал, что не полностью доволен игрой подопечных в матче с Алжиром (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Я не на 100% удовлетворен игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.

По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге все сложилось удачно», – сказал Якин.