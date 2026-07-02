Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил за возвращение Артема Дзюбы в московский клуб.

– Вы поддерживаете контакт с Соболевым?

– Иногда. Когда он сконцентрирован, то хорош, приносит много пользы. Он выиграл титул, и теперь его менталитет должен стать еще сильнее, чтобы двигаться дальше. Если сохранит амбициозность, будет и дальше опасен.

Он примерно формата Дзюбы. Против Артема очень трудно защищаться: он крупный, мощный, выигрывает верховые мячи.

– Дзюба мог бы помочь нынешнему «Спартаку»?

– Да. Но у них есть Манфред [Угальде] – совершенно другой тип нападающего. Так что иметь и такого, как Дзюба или Соболев, для силовой и верховой борьбы, и такого, как Манфред, более гибкого форварда, было бы здорово.