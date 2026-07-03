Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что начнет переговоры с Юргеном Клоппом, который может стать главным тренером сборной Германии.

«Руководство DFB теперь будет стремиться к переговорам с Юргеном Клоппом. Он уже дал понять о своей общей готовности занять должность главного тренера», – говорится в сообщении союза.

59-летний Клопп находится без тренерской работы с июня 2024 года, когда покинул «Ливерпуль».

Сейчас он занимает должность футбольного директора в компании «Ред Булл».