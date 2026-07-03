Эксперт Керимов охарактеризовал бразильского новичка «Зенита»

Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, высказался о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто. Форвард пришел из «Трабзонспора».

– Классный игрок. Быстро адаптировался в Турции. В атаке действовал в основном в оттяжке или на фланге. Центрфорварда в «Трабзоне» играл нигериец Пол Онуачу, который в итоге с 22 голами вместе с Элдором Шомуродовым стал лучшим бомбардиром чемпионата.

– Козыри Фелипе Аугусто?

– Техничный, атлетичный, быстрый. С дриблингом. Может оказываться центрфорвардом как по ситуации, так и с первых минут. Эффективен на «втором этаже», хорошо выбирает позицию.

В общем, «Трабзон» с ним точно угадал. Крутое попадание. В этом клубе здорово работает селекционная служба. Аугусто купили у бельгийского «Серкль Брюгге» и теперь выручили за него приличные деньги. В целом, «Трабзон» славится тем, что умеет находить талантливых, не самых известных игроков, адаптировать их под свой чемпионат и затем удачно перепродавать.

– Допускаете, что в «Зените» Аугусто будет играть на позиции вингера/инсайда?

– Как вингер он тоже хорош. Вообще Фелипе – командный нападающий. О его игре нужно судить не только по голам и результативным передачам. Многопрофильный форвард современной формации.

– Кого из нападающих РПЛ он вам напоминает по своей манере игры?

– Уф... Нет. Так навскидку не смогу ответить и провести с кем-то параллели.

– Если Сергей Семак видит бразильца в центре нападения, способен ли он выиграть конкуренцию у Соболева?

– Мне кажется, они разные и могут играть вместе, одновременно находиться на поле. Соболев – чистая «девятка», а Аугусто – все же не совсем.