Эксперт Керимов охарактеризовал бразильского новичка «Зенита»

Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, высказался о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто. Форвард пришел из «Трабзонспора».
– Классный игрок. Быстро адаптировался в Турции. В атаке действовал в основном в оттяжке или на фланге. Центрфорварда в «Трабзоне» играл нигериец Пол Онуачу, который в итоге с 22 голами вместе с Элдором Шомуродовым стал лучшим бомбардиром чемпионата.
– Козыри Фелипе Аугусто?
– Техничный, атлетичный, быстрый. С дриблингом. Может оказываться центрфорвардом как по ситуации, так и с первых минут. Эффективен на «втором этаже», хорошо выбирает позицию.
В общем, «Трабзон» с ним точно угадал. Крутое попадание. В этом клубе здорово работает селекционная служба. Аугусто купили у бельгийского «Серкль Брюгге» и теперь выручили за него приличные деньги. В целом, «Трабзон» славится тем, что умеет находить талантливых, не самых известных игроков, адаптировать их под свой чемпионат и затем удачно перепродавать.
– Допускаете, что в «Зените» Аугусто будет играть на позиции вингера/инсайда?
– Как вингер он тоже хорош. Вообще Фелипе – командный нападающий. О его игре нужно судить не только по голам и результативным передачам. Многопрофильный форвард современной формации.
– Кого из нападающих РПЛ он вам напоминает по своей манере игры?
– Уф... Нет. Так навскидку не смогу ответить и провести с кем-то параллели.
– Если Сергей Семак видит бразильца в центре нападения, способен ли он выиграть конкуренцию у Соболева?
– Мне кажется, они разные и могут играть вместе, одновременно находиться на поле. Соболев – чистая «девятка», а Аугусто – все же не совсем.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.