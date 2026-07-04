Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ

Мохамед Хани, защитник сборной Египта, стал первым футболистом в истории, забившим два автогола на чемпионатах мира.

Второй мяч в свои ворота Хани отправил в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Австралии. Ранее на этом же турнире он поразил собственные ворота в игре группового этапа с Бельгией (1:1).

До Хани ни один игрок не забивал более одного автогола за карьеру в финальных стадиях мировых чемпионатов.

Хани 30 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за египетский «Аль-Ахли».

В составе национальной сборной защитник провел 46 матчей.

Египет в 1/8 финала чемпионата мира-2026 сыграет с Аргентиной или Кабо-Верде.

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