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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 00:00
10

«Матч ТВ» опубликовал расписание трансляций игр 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Федеральный телеканал не покажет в прямом эфире игры с участием сборных Бразилии и Англии – их можно посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке на сайте «Матча».

  • Первая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 4 июля.
  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Бразилия Англия
Комментарии (10)
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Mirak92
1783112871
Я лучше бесплатно с иностранными комментариями посмотрю, чем матч помойке донатить, чтобы всяких Гнидичей да Шнягиных слушать
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vvv123
1783114464
Матч не интересный. Бразилия выиграет легко, платить не нужно!
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СПОРТ 21 века
1783115027
Да ничего там платить не нужно, если всё грамотно сделать. Достаточно установить на телевизор приложение, проплатить условный железный рубль и начать смотреть футбол без всяких пауз. Условия этой акции действительны до 16 июля. Интернет сервисы специально предлагают такую альтернативу просмотра рейтинговых событий буквально всем желающим. Важно лишь за день до окончания акции отключить подписку (чтобы не случилось непредвиденных списаний), удалить приложение и тогда все останутся при своих. Примерно такой же трюк был проделан с Евро 2024 с ОККО. Ничего сложного в этом нет...
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subbotaspartak
1783119759
Позиция Матча - стрём...хотя это не позиция, просто стрём...
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subbotaspartak
1783119924
Любят люди "бабки" Рубят "люди" бабки... Эй! Болельщик, расплатись И им будет...и им будет...
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рылы
1783127603
господи. ну продал матч тв сублицензию кинопоиску, потому что в одну лямку тянуть такую сумму не может - и что теперь? кинопоиск только ночные матчи показывает, которые никто из нас не смотрит на 99%. основные - на матч тв. вариантов халявы просто масса. кто тупой, как бумбраш, тем рекомендую просто погуглить яндексом следующее: "яндекс плюс промокоды 4pda" - и будет вам счастье. либо любое iptv подключите на свой телек. цены от 50р/мес. а если хотите халявы, то просто берите бесплатный тест, который все iptv-сервисы предоставляют от 24ч до недели. ищите какой-нить русскоязычный канал из казахстана, беларуси и т.д. типа setanta или qazsport - и смотрите бесплатно.
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Alex Flash
1783129425
Сегодня один решил бабок в ВКонтакте срубить. Выложил трансляцию. И комментировал каждый донат. Это была не трансляция. А шоу донатов. Есть ещё приложения для телефонов, но их очень немного. А про некоторые заначки лучше промолчать.
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Garrincha58
1783141614
Кому надо тот посмотрит
Ответить
Oldtrafford83
1783142018
Если матч в 02:00, то пусть он у меня хоть за окнами будет, всё равно буду спать))
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Красногорск_Фан
1783149146
Вроде ж не сборная Израиля играет )))
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