Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

«Матч ТВ» опубликовал расписание трансляций игр 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Федеральный телеканал не покажет в прямом эфире игры с участием сборных Бразилии и Англии – их можно посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке на сайте «Матча».

Первая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 4 июля.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе