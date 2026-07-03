У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков

«Зенит» пытается избавиться от трех футболистов, но у него не получается.
«Ду Кейроса, Сергея Волкова и Евгения Латышонка «Зенит» не может сплавить из-за зарплаты
По первому никто даже не готов покрывать 50% его оклада. Все трое – в идеале на выход этим летом.
Интерес есть к каждому, но клубы, с которыми были обсуждения, отпугивает финансовая сторона», – написал источник.
- Ду Кейрос в минувшем сезоне был в аренде в «Оренбурге».
- Волков, будучи в аренде, вылетел с «Сочи» из РПЛ.
- Латышонок перестал быть основным вратарем петербуржцев.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»