У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков

«Зенит» пытается избавиться от трех футболистов, но у него не получается.

«Ду Кейроса, Сергея Волкова и Евгения Латышонка «Зенит» не может сплавить из-за зарплаты

По первому никто даже не готов покрывать 50% его оклада. Все трое – в идеале на выход этим летом.

Интерес есть к каждому, но клубы, с которыми были обсуждения, отпугивает финансовая сторона», – написал источник.