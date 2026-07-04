Глава «Зенита» высказался о тяжелом характере Глушенкова

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал характер нападающего команды Максима Глушенкова.

– Максим Глушенков нешаблонный футболист, который говорит то, что считает нужным.

– Ваш клиент!

– Это проблема для «Зенита»?

– У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло.