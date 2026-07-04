Глава «Зенита» высказался о тяжелом характере Глушенкова

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал характер нападающего команды Максима Глушенкова.
– Максим Глушенков нешаблонный футболист, который говорит то, что считает нужным.
– Ваш клиент!
– Это проблема для «Зенита»?
– У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло.
- 26-летний Глушенков в минувшем сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов, сделал 12 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Сезон для «Зенита» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.
Источник: «Спорт-Экспресс»