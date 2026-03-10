Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая раскрыл, зачем «Краснодар» добивался переноса матча с «Рубином»

Гурцкая раскрыл, зачем «Краснодар» добивался переноса матча с «Рубином»

10 марта, 14:55
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что предшествовало игре 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

  • Казанцы на своем поле победили со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате благодаря осечке «Зенита».
  • Клуб просил о переносе матча из-за сильного мороза в Татарстане, но ему отказали.

– Я считаю, что руководство «Краснодара» сыграло большую злую шутку с командой тем, что двое суток добивалось переноса игры любой ценой. Это была плохая история.

Говорить после матча плохо, но «Краснодар» будто не долетел до «Рубина». Я знаю, сколько было звонков из «Краснодара» с просьбой переноса этого матча.

– Куда?

– В РПЛ и везде, куда только можно было дозвониться.

Что значит «команда не хочет лететь на игру»? Зачем ее переносить, если по всем законам погоду замеряют за два часа до игры? Почему команда не должна была лететь? Сэкономить на билетах или как?

Если бы было -25, а не пограничные 14-15 градусов, то не нужно было лететь.

– Для чего все это было сделано?

Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] – гениальный стратег. Он понимает, что команда сейчас не в очень хорошей форме. Чем играть в -15, лучше было перенести на 15 апреля, когда команда войдет в ритм и раскачается.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1773144215
Логично
Ответить
Назарян
1773146482
нам такой футбол не нужен! а может кому интересно яйца морозить в такую погоду?
Ответить
СПОРТ 21 века
1773147361
В итоге этих очков не досчитались. Но их не досчитались и другие. Так что все при своих остались. Можно сказать, выкинули один тур в мусорное ведро...
Ответить
Интерес
1773150803
Так из пятёрки формальных претендентов на титул подмочили свою репутацию только "Локо" и "Балтика", а остальные жутко и крупно обмарались.Что касается коров,то их нытьё начинает всех доставать, а на деле "гениальный стратег" классически подстилает соломку,чтобы при неуспехе было на что свалить. По факту теперь можно сказать,что претендентов на медали самого высшего достоинства уже шесть."Спартак" был самим собой, но своего добился.Даже и не скажу чистосердечно,что ему пожелать в очередном туре, с учётом встречи "Балтики" и ЦСКА.Хотя так и подмывает пожелать победы "Балтике", для наказания игроков ЦСКА и руководства,хотя все неудачи привычно спишут на главного тренера.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 