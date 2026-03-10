Гурцкая раскрыл, зачем «Краснодар» добивался переноса матча с «Рубином»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что предшествовало игре 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

Казанцы на своем поле победили со счетом 2:1.

Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате благодаря осечке «Зенита».

Клуб просил о переносе матча из-за сильного мороза в Татарстане, но ему отказали.

– Я считаю, что руководство «Краснодара» сыграло большую злую шутку с командой тем, что двое суток добивалось переноса игры любой ценой. Это была плохая история.

Говорить после матча плохо, но «Краснодар» будто не долетел до «Рубина». Я знаю, сколько было звонков из «Краснодара» с просьбой переноса этого матча.

– Куда?

– В РПЛ и везде, куда только можно было дозвониться.

Что значит «команда не хочет лететь на игру»? Зачем ее переносить, если по всем законам погоду замеряют за два часа до игры? Почему команда не должна была лететь? Сэкономить на билетах или как?

Если бы было -25, а не пограничные 14-15 градусов, то не нужно было лететь.

– Для чего все это было сделано?

– Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] – гениальный стратег. Он понимает, что команда сейчас не в очень хорошей форме. Чем играть в -15, лучше было перенести на 15 апреля, когда команда войдет в ритм и раскачается.