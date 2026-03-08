РПЛ. «Краснодар» сенсационно проиграл «Рубину» (1:2)

«Краснодар» неожиданно уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ. Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Франка Артиги.

Голы в составе победителей забили Назми Грипши и Константин Нижегородов.

У краснодарцев единственный забитый мяч на счету Джона Кордобы.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 43 очка. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.