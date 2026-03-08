Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Краснодар» сенсационно проиграл «Рубину» (1:2)

Вчера, 18:59
89

«Краснодар» неожиданно уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ. Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Франка Артиги.

Голы в составе победителей забили Назми Грипши и Константин Нижегородов.

У краснодарцев единственный забитый мяч на счету Джона Кордобы.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 43 очка. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
Рубин - Краснодар - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Н. Грипши, 24; 2:0 - К. Нижегородов, 73; 2:1 - Д. Кордоба, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин
Комментарии (90)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1772990245
Что тут скажешь - ЛОХИ!!! Был отличный шанс воспользоваться осечкой Зенита !( Эххх, Краснодар, Краснодар -...
Ответить
Novochek
1772990528
Краснодар как и в прошлом году не может воспользоваться ошибкой конкурента.На финише будут этот матч вспоминать.
Ответить
Боцман59rus
1772990716
_ а в чем сенсация? ...скорее неожиданно
Ответить
VVM1964
1772991665
Прям де-жа-вю какое-то! Такое уже было - осечка Зенита, а быки жуют сено... Не ищут лёгких путей?... Один сезон прокатило, но ведь бывает и иначе !!!(...
Ответить
Чилим.
1772994304
ну почему сенсационно. К этому всё шло.
Ответить
Томик
1773000028
"Сенсационно"? Чего это вдруг? "Краснодару" 18 лет, а "Рубину" 68. "Краснодар" один раз становился чемпионом РПЛ, а "Рубин" дважды. То, что "Краснодар" поверил в себя, ещё не значит, что они сильнее "Рубина". На мой взгляд результат как раз и показал соотношение сил.
Ответить
Император 1
1773004654
Рубин с победой, так себе конечно коров поздравлили)
Ответить
Shtthfckup
1773025263
Краснодар как-то скис, ни игры, ни голов. Проиграли уже и Рубину по делу. Но интрига от этого только растет.
Ответить
Умнюша
1773070884
Ссать на коров!!!
Ответить
Умнюша
1773079555
А знаете чего? Я сегодня рунал всех наших, т.н. топ клубов, но у меня рекордно мало минусов, даже ни одного нет вроде! Но я бы предпочел другое - пусть бы мне поставили -1000, но лишь бы Великий Зенит выиграл, а остальные 3,14здаболы профукали!!!
Ответить
