Аршавин сказал, кто будет тренировать клуб РПЛ, который борется за выживание

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов», если команда останется в РПЛ.
«Если «Крылья Советов» останутся в РПЛ, то Булатов их и поведет за собой. К тому же Виталий Панов усилил тренерский штаб. Он подписал контракт на год вперед. Он был моим куратором, когда я получал тренерскую лицензию», – сказал Аршавин.
- Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера самарцев после увольнения Магомеда Адиева, 28 апреля он стал главным тренером команды. Пост старшего тренера занял Виталий Панов.
- «Крылья Советов» с 26 очками занимают 13‑е место в РПЛ после 27 туров.
Источник: «Матч ТВ»