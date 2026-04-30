Ловчев назвал российского игрока, который сломал карьеру из-за отъезда в Европу

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян испортил себе карьеру переходом в европейский клуб.
«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу, это пример всем остальным. Любой ценой ехать в Европу – это не выход, в последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде. У Миранчуков тоже не особенно получилось.
Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить. А взяли тебя за 5 миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Ловчев.
- «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
- За испанский клуб 22‑летний россиянин провел 64 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
- Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.
Источник: «Матч ТВ»