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  • Ловчев назвал российского игрока, который сломал карьеру из-за отъезда в Европу

Ловчев назвал российского игрока, который сломал карьеру из-за отъезда в Европу

30 апреля, 09:20
15

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян испортил себе карьеру переходом в европейский клуб.

«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу, это пример всем остальным. Любой ценой ехать в Европу – это не выход, в последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде. У Миранчуков тоже не особенно получилось.

Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить. А взяли тебя за 5 миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Ловчев.

  • «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
  • За испанский клуб 22‑летний россиянин провел 64 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
  • Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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SLADE2019
1777532348
Все это хорошо, все это правильно, Евгений Серафимович. Но людям хочется чего то большего, например в еврокубках играть. Вот они и идут в евроклубы. А то, что не у всех получается, так это жизнь футбольная.
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Dan93
1777534520
Ну, Алексей Миранчук тоже неплохо карьеру построил: выиграл ЛЕ с Аталантой и уехал играть против звёзд в МЛС
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zigbert
1777537506
Не столько из за того что уехал в Европу,сколько из за своих травм.
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sochi-2013
1777540719
Когда в РПЛ будут адекватные З/П, появится стимул попасть в лигу топ-5. Повысится уровень и у нас, и будут не на скамейку туда идти. Так то в болоте каждая кочка себя бугром мнит.
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