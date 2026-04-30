Ловчев назвал российского игрока, который сломал карьеру из-за отъезда в Европу

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян испортил себе карьеру переходом в европейский клуб.

«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу, это пример всем остальным. Любой ценой ехать в Европу – это не выход, в последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде. У Миранчуков тоже не особенно получилось.

Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить. А взяли тебя за 5 миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Ловчев.