Гурцкая раскритиковал клуб РПЛ: «Вообще не соображают, что делать»

Футбольный агент Тимур Гурцкая жестко прошелся по «Пари НН».

«Пари НН» после поражения от «Спартака» в 27-м туре РПЛ решило уволить главного тренера Алексея Шпилевского.

Одной из сложностей при расторжении стали условия контракта, рассчитанного до 2028 года. Клуб просил тренера написать заявление по собственному желанию, чтобы избежать выплаты крупной неустойки.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года.

В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.

– Что хотело руководство «Пари НН»? Почему именно после матча со «Спартаком» они приняли решение уволить Шпилевского? Как они хотели сыграть? Они хотели обыграть этот «Спартак» или что?

– Не знаю, с кем общается данный журналист (Иван Карпов). Видимо, кто-то из руководства «Нижнего Новгорода», а скорее всего Гафуров, сказал: «Мы его сейчас уволим к черту!» Потом они полезли в сейф, откуда надо достать компенсацию не только Шпилевскому, но и шести его помощникам. Денег там, конечно, нет. Шпилевский, как человек, выросший в Европе, не устроит благотворительную акцию и не уйдет бесплатно.

Сегодня у них выходной, завтра нужно выходить на тренировку. Конечно, Шпилевский выйдет на тренировку, если сегодня они вдруг не найдут эти деньги за расторжение. Так просто он не уйдет, у него двухлетний контракт.

– Вам не кажется, что это тотальный непрофессионализм со стороны клуба?

– Надо было, чтобы это случилось, чтобы вы поняли, что в «Пари НН» полный хаос? Антон Евменов заявил, что они приводят Гаранина, с которым они неудачно работали в Красноярске. Опять один кореш тащит другого кореша. Куда смотрит руководство «Нижнего Новгорода»? Потом они скажут: «Мы тратим бюджетные деньги, у нас стадион». Да так вам и надо вылететь в ФНЛ с вашей работой. Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600-700 миллионов и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, потому что люди вообще не соображают, что делать.

Они покупают на второй круг Бальбоа, 32-летнего футболиста, за которого платят миллион евро, который в жизни не выезжал оттуда. Он приезжает сюда, а здесь 28 апреля выпадает снег. Куда вы его везете? Второго купили за 700 тысяч евро, мальчишку из Челябинска, когда надо за выживание бороться. Так вам и надо, значит. Вылетайте в Первую лигу и сидите там.

Кто может всерьез предложить Гаранина? Начинал хорошо, неплохо работал в Твери, первая ходка в «Енисей» – показал что-то – и сразу о нем заговорили как о явлении. Потом человек понял, что ничего не может, уехал в медиалигу.

– Вам не кажется, что есть вероятность, что после вылета «Пари НН» в ФНЛ от них откажется «Пари», и команда может закрыться?

– Ходят слухи, что «Пари» может глобально уменьшить свою долю, если они вылетят в Первую лигу, а область физически не потянет команду. Это вполне возможно, потому что сейчас долги в клубе составляют 600 миллионов рублей.