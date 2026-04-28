Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском

Защитник «Зенита» Нино признался, что активно изучает русский язык.

– Сегодня я думаю, что говорю на русском языке чуть-чуть лучше. Я учусь почти каждый день. Думаю, что буду говорить на нeм хорошо.

– С русскими ребятами общаешься на их языке?

– Да, общаюсь. Понимаю ли я, что они говорят? Зависит от ситуации. Но когда Соболев, например, говорит мне что-то, то я понимаю и могу спокойно разговаривать.

– Среди бразильцев ты разговариваешь лучше всех?

– Думаю, что Мантуан разговаривает лучше всех. Он любит русский язык и очень хорошо на нeм говорит.