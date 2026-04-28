Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском

Защитник «Зенита» Нино признался, что активно изучает русский язык.
– Сегодня я думаю, что говорю на русском языке чуть-чуть лучше. Я учусь почти каждый день. Думаю, что буду говорить на нeм хорошо.
– С русскими ребятами общаешься на их языке?
– Да, общаюсь. Понимаю ли я, что они говорят? Зависит от ситуации. Но когда Соболев, например, говорит мне что-то, то я понимаю и могу спокойно разговаривать.
– Среди бразильцев ты разговариваешь лучше всех?
– Думаю, что Мантуан разговаривает лучше всех. Он любит русский язык и очень хорошо на нeм говорит.
- Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Бразилец подписал контракт на 4,5 года
- «Зенит» заплатил за трансфер футболиста «Флуминенсе» 5 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»