  • Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском

Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском

Сегодня, 09:56
1

Защитник «Зенита» Нино признался, что активно изучает русский язык.

– Сегодня я думаю, что говорю на русском языке чуть-чуть лучше. Я учусь почти каждый день. Думаю, что буду говорить на нeм хорошо.

– С русскими ребятами общаешься на их языке?

– Да, общаюсь. Понимаю ли я, что они говорят? Зависит от ситуации. Но когда Соболев, например, говорит мне что-то, то я понимаю и могу спокойно разговаривать.

– Среди бразильцев ты разговариваешь лучше всех?

– Думаю, что Мантуан разговаривает лучше всех. Он любит русский язык и очень хорошо на нeм говорит.

  • Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года. Бразилец подписал контракт на 4,5 года
  • «Зенит» заплатил за трансфер футболиста «Флуминенсе» 5 миллионов евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Нино Мантуан Густаво
Комментарии (1)
1777364710
С Соболевым вообще проще всего разговаривать, из-за скудного словарного запаса.Футбольная "Эллочка-Людоедка".
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
