Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью

Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью

Вчера, 23:13
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).

– Что огорчило в действиях ваших футболистов?

– Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться. Первый тайм пошел не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало.

– По поводу момента с отмененным пенальти. С вашей позиции показалось, что был фол или нет?

– Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат.

  • У «Балтики» пять матчей без побед подряд. «Акрон» победил впервые весной.
  • «Акрон» нанес «Балтике» реванш за поражение в первом круге (0:2).
  • Весь матч у «Акрона» отыграл лучший бомбардир в истории России Артем Дзюба.

Еще по теме:
Талалаев: «Я тащусь от игры «Балтики», так играл только «Байер» при Алонсо»
Талалаев – защитнику «Балтики»: «Когда привозить закончишь?»
Реакция Быстрова на перепалку Талалаева и Радимова
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Инал Танашев
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1777322666
Сейчас результат определяют букмекеры. Ставил на Акрон и неплохо выиграл.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 