Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).

– Что огорчило в действиях ваших футболистов?

– Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться. Первый тайм пошел не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало.

– По поводу момента с отмененным пенальти. С вашей позиции показалось, что был фол или нет?

– Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат.