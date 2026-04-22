Талалаев – защитнику «Балтики»: «Когда привозить закончишь?»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к Натану Гассама на первом занятии после возвращения к работе.
«Кто у нас грустный? Гассама, когда ты уже веселеть начнешь, а? Привозить когда закончишь?» – сказал Талалаев французскому защитнику.
- 10 апреля тренер перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.
- Сообщалось, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за дивертикулита [острое воспаление мешковидных выпячиваний стенки кишечника].
- Талалаев отбыл 4-матчевую дисквалификацию.
- «Балтика» идет четвертой в РПЛ с 45 очками в 25 турах.
- Следующий соперник – «Ахмат» (23 апреля, 19:45 мск).
Источник: телеграм-канал «Балтики»