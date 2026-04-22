Талалаев – защитнику «Балтики»: «Когда привозить закончишь?»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к Натану Гассама на первом занятии после возвращения к работе.

«Кто у нас грустный? Гассама, когда ты уже веселеть начнешь, а? Привозить когда закончишь?» – сказал Талалаев французскому защитнику.