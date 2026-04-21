Челестини высказался о новой потере очков ЦСКА

21 апреля, 23:00
12

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарии после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

– Как вы оцените игру ЦСКА? Что вам понравилось и не понравилось?

– Мне первый тайм абсолютно не понравился, очевидно. Это было похоже на игру с «Сочи». Мы не вошли в матч правильным образом, не были опасны, и у соперника было 4–5 угловых и штрафных за первые 15 минут.

А после гола с аута весь второй тайм, как и в игре против «Сочи», команда среагировала, захотела отыграться, а затем перевернуть игру и выиграть.

В настоящий момент у нас всe сложно получается. Но тот факт, что команда во втором тайме не опустила руки, продолжила бороться и пытаться взять очко, а потом и три – это позитивный момент, который я выношу из этого матча.

– ЦСКА удалось спасти игру, но игра была невыразительная. Скажите, в чем причина?

– Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова» и «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» [в FONBET Кубке России – 3:1], но сейчас у нет такой уверенности, как раньше.

Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение. В первом тайме мы не шли (в обыгрыш) один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.

– Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?

– Я разговаривал 5–6 минут с командой. Сказал, что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку.

Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва? Сказать, что я не был с командой в раздевалке … это притянуто за уши.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Челестини Фабио
Иннокентий-Смоктуновский-
1776802413
А не сливает ли тебя твоя команда?
Cleaner
1776803385
Челечтини, ЦСКА удалось спасти игру???????????????????? Для тебя ничья с Ростовым это праздник???????????????? Совсем нулся иностранный тренеришка...(((((((((((((((((((((((
Интерес
1776803421
Козлов и Баринов с Лусиано-ноль, Мойзес не вышел на свой уровень,Тороп выносит мяч далеко,но он не Акинфеев и их эффективность в пять раз ниже.Раз спас, раз-нет.Молодой скинул мяч, конечно сопернику, но он же и последним был , в попытке исправить ситуацию.А где были остальные??? Зачем было менять Гайча и Мусаева-непонятно."Пополнение" в группе нападения-худосочное.Игровой идеи нет-одни лихорадочные навесы в штрафную , а в позиционку играть-это не хлеб ЦСКА.
BRO_football
1776803604
Гоните этого клоуна прямо сейчас. Не выиграет он матч у Спартака в Кубке России. Ради чего держат? Хуже уже не будет.
Snek
1776806681
Даже во второй сезон Федотова не было всё так уныло, игра была, просто команде сильно не везло, в концовке вечно залетали какие-то "дураки" в ворота. А здесь игры просто нет. Осенний ЦСКА и весенний ЦСКА это две разных команды совершенно. Осенью даже в самых неудачных матчах команда летела, игра была, были комбинации, были момента. А сейчас этого нет ничего. Нет вообще ничего. Мне кажется Челестини уже объявили об отставке в конце сезона, иначе я объяснить его подход не могу.
BykAs
1776841810
Надо немножко прикрыть широкую Русскую душу, и отправить домой вместе с хозяином всех прихвостней в виде : кошек, собак , посудомоек и любовниц.
boris63
1776849655
Как же он задолбал со своим бредом, в команде действительно разлад, здесь или тренер должен уйти или несколько игроков, но лучше такой тренер. Похоже игроки сливают макарону. Жаль, что времена Гинера прошли,он бы давно разобрался.
