Челестини высказался о новой потере очков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарии после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Итог противостояния на «ВЭБ Арене» – ничья 1:1.

На гол Роналдо ответил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.

– Как вы оцените игру ЦСКА? Что вам понравилось и не понравилось?

– Мне первый тайм абсолютно не понравился, очевидно. Это было похоже на игру с «Сочи». Мы не вошли в матч правильным образом, не были опасны, и у соперника было 4–5 угловых и штрафных за первые 15 минут.

А после гола с аута весь второй тайм, как и в игре против «Сочи», команда среагировала, захотела отыграться, а затем перевернуть игру и выиграть.

В настоящий момент у нас всe сложно получается. Но тот факт, что команда во втором тайме не опустила руки, продолжила бороться и пытаться взять очко, а потом и три – это позитивный момент, который я выношу из этого матча.

– ЦСКА удалось спасти игру, но игра была невыразительная. Скажите, в чем причина?

– Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова» и «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» [в FONBET Кубке России – 3:1], но сейчас у нет такой уверенности, как раньше.

Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение. В первом тайме мы не шли (в обыгрыш) один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.

– Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?

– Я разговаривал 5–6 минут с командой. Сказал, что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку.

Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва? Сказать, что я не был с командой в раздевалке … это притянуто за уши.