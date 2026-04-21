Мостовой назвал фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от игры 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом».

Команды встретятся в среду, 22 апреля, на «РЖД Арене».

Начало матча – в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 25 туров, «Локо» идет на третьем месте.

– Сможет ли «Зенит» уверенно обыграть «Локомотив»?

– Уверенно «Локомотив» они точно не обыграют. Железнодорожники играют дома и претендует на тройку. Игра будет интересная.

Все равно вижу «Зенит» фаворитом, там все‑таки есть люди, которые могут решить. Так произошло и в матче с махачкалинским «Динамо».

«Зенит» понимает, что прежде всего будет опасность от Батракова, который бьет в любой ситуации и забивает.