  • Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом»

Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом»

22 апреля, 00:44
7

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини предупредил, что опустившие руки футболисты не будут попадать в состав.

Швейцарский специалист пригрозил игрокам после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

– Как вам удается не подаваться унынию и верить в успех?

Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки.

Мы соглашаемся с критикой, потому что выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя.

Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо.

Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте.

Еще по теме:
Челестини высказался о новой потере очков ЦСКА 7
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
Бубнов сказал, нужно ли отправить Челестини в отставку 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (7)
evgevg13
1776807975
То есть выпускать на оставшиеся игры ему некого?
biber.ru
1776820005
Скоро с богатой женой домой поедет.
bratskij
1776829129
А ты всех отстрани и сам играй со своей женой.
Strig
1776831495
каков поп таков и приход
k611
1776840906
Очень похожая ситуация которая была у Станковича со Спартаком весной. Сложно иностранцам с ходу адаптироваться к длинной зимней паузе в чемпионате...
boris63
1776848677
На данный момент хорошее место, это какое интересно? С такой игрой надо шестое защищать от Динамы, трепло,и Спартак нас раскатает. Размечтался о кубке, прийдя на готовую команду под супер кубок,а сам нифига не сделал.Осенняя похвала за счёт Николича.
Главные новости
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
1
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Все новости
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
9
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
7
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
272
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:30
1
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
Вчера, 20:08
28
Все новости
