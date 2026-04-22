Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини предупредил, что опустившие руки футболисты не будут попадать в состав.

Швейцарский специалист пригрозил игрокам после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Итог противостояния на «ВЭБ Арене» – ничья 1:1.

На гол Роналдо ответил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.

– Как вам удается не подаваться унынию и верить в успех?

– Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки.

Мы соглашаемся с критикой, потому что выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя.

Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо.

Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте.