РПЛ. ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и остался на шестом месте

ЦСКА снова потерял очки, не сумев на своем поле выиграть у «Ростова» в 26-м туре чемпионата России.
Гости открыли счет на 36-й минуте усилиями Роналдо. Армейцы отыгрались благодаря голу Тамерлана Мусаева на 57-й минуте.
Набрав одно очко, ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.
Россия. Премьер-лига. 26 тур
ЦСКА - Ростов - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Роналдо, 36; 1:1 - Т. Мусаев, 57.
Источник: «Бомбардир»