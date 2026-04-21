РПЛ. ЦСКА дома не смог победить «Ростов» и остался на шестом месте

ЦСКА снова потерял очки, не сумев на своем поле выиграть у «Ростова» в 26-м туре чемпионата России.

Гости открыли счет на 36-й минуте усилиями Роналдо. Армейцы отыгрались благодаря голу Тамерлана Мусаева на 57-й минуте.

Набрав одно очко, ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.